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Почтовые отделения отдаленных селах КЧР получат дополнительный заряд энергии

Почтовые отделения отдаленных селах КЧР получат дополнительный заряд энергии

Компания «Россети Северный Кавказ» планирует предоставить дополнительные мощности для 15 почтовых отделений в труднодоступных и отдаленных селах Карачаево-Черкесии, информирует пресс-служба компании.

Уточняется, что все работы будут завершены уже в этом году. «Россети Северный Кавказ» ведут работы по выдаче дополнительной мощности для 15 отделений почтовой связи, которые расположены в труднодоступных отдаленных населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Необходимость в дополнительной мощности для почтовых отделений возникла в связи с расширением перечня оказываемых услуг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у жителей этих населенных пунктов появится возможность получения лекарств на почте и ряда государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

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