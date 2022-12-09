В Карачаево-Черкесии постоят новые ФАПы

9 дек. 5:05

Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в 14 аулах и селах Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2023 году, проинформировал глава республики Рашид Темрезов.

"Продолжаем обновлять первичное звено здравоохранения. Так, уже в следующем году 10 фельдшерских и четыре фельдшерско-акушерских пункта будут построены взамен существующих. В Хурзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском, Пристани, Урупе, Новой Теберде, Нижней Маре, Грушке, Тапанте, Садовом, Киево-Жураках, Курджиново и Курджиново 2 на месте обветшалых появятся современные здания, оснащенные всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи", - говорится в публикации в Telegram-канале Темрезова.

По его словам, масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения в селах республики ведется на протяжении нескольких лет.