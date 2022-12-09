Торговый оборот между Киргизией и Узбекистаном достиг рекордного уровня

Изменение маршрутов цепочек поставок и развитие инициативы ”Один пояс - один путь” стимулируют центральноазиатскую торговлю и инвестиции, обеспечивая позитивные региональные результаты, пишет Silk Road Briefing. С начала 2022 года торговый оборот между Киргизией и Узбекистаном достиг рекордного показателя в миллиард долларов. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после телефонного разговора со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Узбекистано-киргизский Фонд развития работает с несколькими проектами, в том числе в таких сферах, как промышленность, энергетика, электротехника, сельское хозяйство и транспорт. Именно они способствуют укреплению двусторонней торговли. Также ведется подготовка к осуществлению крупных региональных проектов, в частности, строительства железной дороги Узбекистан - Киргизия - Китай и Камбаратинской ГЭС. По мнению двух президентов, дополнительные соглашения о сотрудничестве, а также недавно подписанные и ратифицированные двусторонние договоры будут укреплять взаимодействие и развитие всего региона.

Увеличение объемов двусторонней торговли - классический пример действия китайской инициативы ”Один пояс - один путь”, которая осуществляется как в Киргизии, так и в Узбекистане. Торговля становится более активной за счет развития инфраструктуры, которая способствует укреплению бизнес-контактов между получателями финансирования и Китаем. Немаловажно грамотное распределение ресурсов и предотвращение их попадания в руки местных коррупционеров, как это случилось на Шри-Ланке.

Киргизия экспортирует в Узбекистан в основном цемент, железный лом и угольные брикеты. Узбекистан отправляет в Киргизию хлопок и продукты питания.

Киргизия - член Евразийского экономического союза, куда помимо нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия. Узбекистан пока только государство-наблюдатель, но планирует присоединиться к организации. Торговый оборот между странами ЕАЭС к концу года составит $92 млрд.

Оба государства также члены СНГ, которое представляет особой широкий конгломерат, в рамках которого партнеры заключают двусторонние торговые соглашения, обеспечивающие более гибкие условия.

Киргизия и Узбекистан также члены Шанхайской организации сотрудничества. Учитывая происходящие изменения и продолжающееся увеличение торговли в рамках Срединного коридора, проходящего через Центральную Азию и соединяющего Европу и Китай, вероятно, товарооборот между странами продолжит расти.