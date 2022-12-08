"Умная" спортплощадка появилась в селе в Северной Осетии

8 дек. 22:14

В селе Сунжа в Северной Осетии открылась Первая "умная" спортивная площадка.

Министр физической культуры и спорта республики Сослан Кочиев на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа поздравил жителей от имени главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

"Я уверен, что с сегодняшнего дня на этой спортивной площадке дети и жители Сунжи будут заниматься футболом, легкой атлетикой, волейболом, баскетболом и воркаутом", - сказал он.

Площадка появилась в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Она включает футбольное поле с искусственным покрытием, три беговые дорожки с профессиональным травмобезопасным покрытием, игровые площадки для баскетбола и волейбола, а также комплекс уличных тренажеров и трибуну с навесом на 100 мест.