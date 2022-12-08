РФС опроверг пересмотр лимита на легионеров в российском футболе

8 дек. 21:45

Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что РФС и министерство спорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров, так как правительство не устраивает качество играющих за российские клубы иностранцев.

"Между РФС и Минспортом действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров", - напомнили в службе коммуникаций РФС.

Отмечается также, что в ноябре 2022 года руководители Минспорта и РФС провели встречу, на которой пришли к выводу, что сейчас нет оснований для пересмотра лимита.

Напомним, в этом сезоне клубы РПЛ могут иметь в заявке 13 иностранных игроков, однако одновременно на поле могут выйти не более 8.