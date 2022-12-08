В Дагестане от камнепада в горах пострадал отец с сыном

8 дек. 21:37

В Ботлихском районе Дагестана из-за камней, обрушившихся со склона горы пострадали отец с ребенком. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Случай произошел неподалеку от села Тлох. У мужчины зафиксированы перелома, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В настоящее время он находится под наблюдением травматолога участковой больницы села.

Восьмимесячный сын ребенка получил тяжелые травмы, в том числе брюшной полости с разрывом внутренних органов. Младенца доставили в Ботлихскую ЦРБ, где его экстренно прооперировали. Лечение малыша находится на контроле Минздрава региона, передает ТАСС.