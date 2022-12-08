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Евросоюз хочет предложить Таджикистану расширенное партнерство

Евросоюз хочет предложить Таджикистану расширенное партнерство

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проведет от имени Евросоюза и его государств-членов переговоры по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Таджикистаном, сообщается в коммюнике Брюсселя. Совет Евросоюза принял руководящие указания по данному вопросу.

По словам Борреля, ЕС полон решимости углублять отношения со странами Центральной Азии, особенно в текущей геополитической обстановке.

"Заключение соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Таджикистаном станет значительным шагом вперед в этом отношении. Оно обеспечит платформу для улучшения политического сотрудничества, торговли и инвестиций между ЕС и Таджикистаном, стимулируя и поддерживая реформы", - заявил он.

Дипломат отметил, что "прогресс в этих переговорах также будет зависеть от ощутимого улучшения ситуации с правами человека в Таджикистане, в том числе в отношении свободы слова, СМИ и собраний".

В основу нового соглашения ляжет соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действующее с 2010 года. Новый документ должен "отражать стремление ЕС и Таджикистана укреплять свои двусторонние отношения в духе "Стратегии ЕС в Центральной Азии 2019 года".

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