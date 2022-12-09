США хотят создать ракетную стену для сдерживания Китая

Армия США получила первую ракетную установку наземного базирования ”Тифон” и хочет создать ракетную стену для сдерживания Китая. Как отмечает Asia Times, на этой неделе многочисленные издания сообщали о том, что американская армия получила первый из четырех прототипов ”Тифона” - ракетных установок сухопутного базирования в рамках своей программы разработки оружия средней дальности (MRC) для ведения высокоточного огня в Тихоокеанском театре.

Установка ”Тифон” предназначена для запуска ракет Standart SM-6 и ”Томагавков” на расстояние 500-1800 км. Благодаря ей будет заполнен пробел между высокоточными ракетами (радиус действия 482 км) и гиперзвуковым оружием дальнего радиуса действия (до 2776 км), стоящими на вооружении у американской армии.

Подразделение ”Тифон” состоит из операционного центра и четырех установок вертикального пуска типа Mk41, а ее перемещение обеспечивает тяжелый тактический грузовик с повышенной мобильностью M983A4. Система также оснащена дополнительными снарядами и сухопутным оборудованием. Четыре подразделения ”Тифон” составят батарею с 16 ракетами.

Ожидается, что ракетный комплекс идет в комплекте с последними моделями ракет Standard и ”Томагавк”. Новейшая Standard SM-6 Block IB производится в новом корпусе с более крупным разгонным двигателем, что, как пишет The Warzone, улучшает ее противовоздушные и противоракетные характеристики, а также обеспечивает возможность ответной атаки. В последней модели ракеты ”Томагавк” Block V улучшены система спутниковой связи, противокорабельные и многоцелевые характеристики.

Программа разработки оружия средней дальности была начата не так давно - в июле 2020 года. Работа над прототипами ведется всего два года, а у США и их союзников есть возможность учиться использовать оружие, отмечает генерал-лейтенант Роберт Раш младший, старший офицер из Управления армейских оперативных возможностей и критических технологий (RCCTO), которое отвечает за разработку системы.

Корпус морской пехоты США занимается аналогичными ”Тифону” проектами. У морской пехоты есть тактические ракеты ”Томагавк”, которые могут быть размещены как на судах, так и на суше, и способны поражать большие вражеские военные корабли.

Армии и морская пехота США также разрабатывают проект OpFires - гиперзвуковое оружие наземного базирования, которое, скорее всего, станет самым передовым и высокоточным ракетным комплексом морской пехоты.

Пусковые установки наземного базирования более предпочтительны, чем те, что размещаются на судах, поскольку их эффективность выше, а стоимость ниже. Они способны служить дополнительным средством для ВВС и ВМФ, поскольку могут быть расположены на спорных территориях или рядом с ними, обеспечивая тактическую поддержку и оперативное прикрытие для американских и союзнических войск. На стратегическом уровне одно их присутствие на территории союзника означает, что превентивный удар по ним будет расцениваться как серьезная эскалация.

”Тифон” и подобные ему проекты могут привести к изменению американской стратегии: вместо того, чтобы вступать в противостояние, США смогут рассчитывать на поддержку союзников в рамках концепции сдерживания противника за счет создания повышенной опасности для его дислокации.

В февраля 2021 года в статье для издания War on the Rocks Пол ван Хофт написал, что чрезмерная приверженность партнерам всегда была слабой стороной более широкой стратегии США, и что такой подход едва ли возможен в Тихоокеанском регионе, где у Китая есть средства для того, чтобы нанести серьезный урон США.

”Тифон”, возможно, поддержит ослабевающие силы неядерного сдерживания США. В ноябрьской статье для 19fortyfive Макензи Иглен отмечает, что обычная система сдерживания находится в упадке из-за бюрократии, халатности и недофинансирования военного сектора.

Быстрое разворачивание программы оружия средней дальности может оказаться попыткой укрепить силы неядерного сдерживания за счет объединения уже существующих субсистем в новую систему.

Ван Хуфт отмечает, что США должны обеспечить своим союзникам доступ к высокоточному оружию для укрепления обороны.

Джош Хейвли в февральской статье для блога Военно-морского института США написал, что США и их партнеры могут развернуть для противодействия систему ”Тифон”. Небольшие рассредоточенные по территории подразделения с дальнобойным оружием могут выполнять операции в пределах досягаемости огневых средств противника.

В статье для War on the Rocks за июнь 2017 года Льюис Саймон утверждает, что совместная стратегия со стороны США и союзников даст отпор китайской гегемонии в Тихоокеанском регионе. Развертывание подобных систем направлено на обеспечение дифференцированного контроля, при котором ни США, ни Китай не будут обладать полной свободой маневра в оспариваемом воздушном пространстве или в море. То есть США сохраняют контроль над территорией союзников, а Китай - над собственной территорией, при этом спорный район находится в Южно-Китайском море. Ситуация по-прежнему остается напряженной, но стабильной за счет военного баланса сил в Тихоокеанском регионе.

В исследовании, проведенном RAND Corportation в 2017 году, отмечается, что США и союзники могут одержать победу над китайскими возможностями A2/AD за счет сухопутных сил, выполняющих широкий круг боевых задач с помощью баллистических и крылатых ракет большой дальности, которые могут нанести удар по военным кораблям, а также базам ВМФ И ВВС в Тихоокеанском регионе.

Тихоокеанская инициатива сдерживания США предусматривает развертывание высокоточного оружия на первой островной дуге, охватывающей Японию, Тайвань и Филиппины, и интегрированной сети противоракетной и противовоздушной обороны - на второй.

Сопротивление союзников

Однако описанная стратегия не без изъянов. В отчете за 2022 год Rand Corporation отмечает, что найти американского партнера, готового разместить на своей территории систему, подобную ”Тифону”, не так просто. Союзники легче соглашаются на такие виды американского присутствия ка военно-воздушные и военно-морские базы.

Вряд ли Филиппины, Таиланд или Южная Корея захотят разместить у себя американские комплексы наземного базирования с ракетами дальнего радиуса действия. Австралия и Япония тоже едва ли согласятся на такое.

Согласно отчету, Филиппины - непредсказуемый союзник, Тайланд пытается укрепить отношения с Китаем, а Южная Корея зачастую уступает перед лицом китайского давления. Поэтому ни одна из трех стран либо не захочет размещать у себя систему, либо не подойдет для такой задачи.

В свою очередь удаленность Австралии от Китая и нежелание общества быть втянутым в конфликт - серьезные причины против развертывания ”Тифона”. Аналогичным образом давний отказ Японии размещать у себя наступательные средства - сильный аргумент против американских ракетных систем на территории страны.