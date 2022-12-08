В США ожидают скорейшего вступления Швеции и Финляндии в НАТО

8 дек. 20:58

Процесс официального вступления в НАТО Швеции и Финляндии в скором времени будет завершен. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с финским и шведским коллегами в Госдепартаменте.

"Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что военные Швеции и Финляндии без проблем взаимодействуют с силами Североатлантического альянса. "Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после [прошедшего в июне] саммита НАТО в Мадриде", - цитирует Блинкена ТАСС.

Госсекретарь США обратил внимание на то, что Швеция и Финляндия предприняли существенные конкретные действия для выполнения своих обязательств.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.