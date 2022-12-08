Названы лауреаты премии "Большая книга"

8 дек. 21:19

Национальная литературная премия "Большая книга" назвала лауреатов XVII сезона.

Первое место досталось Павлу Басинскому за литературное исследование "Подлинная история Анны Карениной", второе место занял об Алексей Варламов с биографической книгой "Имя Розанова" о философе Василии Розанове. Третье место жюри присудило Сергею Белякову за документальный роман "Парижские мальчики в сталинской Москве". Эта книга также получила специальный приз "Выбор поколения", учрежденный премией "Большая книга" в 2022 году.

Победителями читательского голосования стали "Эшелон на Самарканд" Гузели Яхиной, "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, "Каждые сто лет" Анны Матвеевой.

Премии "Литблог" удостоена Дина Озерова, создатель блога "Книжный странник".