Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

8 дек. 20:55

Норвегия в рамках ужесточения санкций ввела потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Об этом сказано в опубликованном 8 декабря сообщении министерства иностранных дел королевства.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что королевство приняло такое решение, чтобы доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны сократились.

"Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, 5 декабря вступил в силу "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.