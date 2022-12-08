Пышные сугробы образуются в Москве к воскресенью

8 дек. 21:09

Высота сугробов в Москве в воскресенье может достичь 15 см, сообщает центр погоды "Фобос".

Небольшой снег ожидается в столице в пятницу и в ночь на субботу. "Но уже в первый выходной день после полудня снегопады заметно усилятся - выпадет до 8-13 мм осадков, благодаря чему высота снежного покрова подрастет с нынешних 5-6 до 10 см, а видимость ухудшится до 1-3 км. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке", - говорится в сообщении.

Суббота, по мнению синоптиков, станет идеальным днем для лыжного спорта, воскресенье - для лепки снеговиков. "В воскресенье снег перейдет в мокрый снег, ожидается еще до 10-15 мм осадков, температура воздуха в течение суток - от минус 2 до плюс 3 градусов, сугробы в Москве подрастут до 13-15 см", - рассказали в "Фобосе".