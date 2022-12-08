ОБСЕ открестилась от миссии, направленной в Армению в октябре

8 дек. 20:36

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) спустя почти два месяца объявила, что группа под названием "миссия ОБСЕ по оценке потребностей", направленная в Армению в период 21-27 октября, не имеет отношения к организации.

Согласно заявлению ОБСЕ, решение об отправке данной группы в Армению было принято по личной инициативе действующего председателя, а не соответствующими принимающими решения органами или секретариатом организации. Действующим председателем ОБСЕ является Польша.

Постоянным Советом, который является принимающим решения органом ОБСЕ, решение об отправке этой группы не принималось, группа не имеет мандата организации, расходы оплачивались в индивидуальном порядке отдельными государствами-участниками ОБСЕ за счет внебюджетных средств, отмечается в сообщении секретариата ОБСЕ.

Также организация удалила объявление об отправке указанной группы в Армению с официального сайта.

Напомним, МИД Азербайджана 20 октября, ссылаясь на информацию, опубликованную на официальном сайте ОБСЕ, жестко отреагировал на отправку этой группы. Отмечалось, что вопрос об отправке группы не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ. Было подчеркнуто, что эта группа, отправленная без мандата организации, вопреки заявлениям Армении, не может быть связана с ОБСЕ.