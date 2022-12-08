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СМИ: ЕС готовит дополнительные санкции против Ирана

СМИ: ЕС готовит дополнительные санкции против Ирана

Европейский союз собирается ввести против Ирана дополнительные санкции за подавление протестов. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

По его данным, Евросоюз заморозит активы некоторых физических и юридических лиц, а также введет запрет на поездки для физлиц. Ожидается, что новый пакет санкций будет подписан на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Брюсселе 12 декабря.

Новые санкции затронут 21 физическое и юридическое лицо из-за причастности к подавлению протестов в Иране, еще 10 подпадут под ограничения из-за предполагаемых поставок военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, передает ТАСС.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.

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