СМИ: ЕС готовит дополнительные санкции против Ирана

8 дек. 20:37

Европейский союз собирается ввести против Ирана дополнительные санкции за подавление протестов. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

По его данным, Евросоюз заморозит активы некоторых физических и юридических лиц, а также введет запрет на поездки для физлиц. Ожидается, что новый пакет санкций будет подписан на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Брюсселе 12 декабря.

Новые санкции затронут 21 физическое и юридическое лицо из-за причастности к подавлению протестов в Иране, еще 10 подпадут под ограничения из-за предполагаемых поставок военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России, передает ТАСС.



Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.