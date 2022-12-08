Власти Ставрополья выделят на модернизацию энергосетевых объектов 3 млрд рублей

8 дек. 19:59

Власти Ставропольского края намерены за год вложить 3 млрд рублей в модернизацию системы электроснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что это позволит снизить число аварийных отключений электроэнергии во время непогоды.

"Сделаем коммуникации более устойчивыми к нагрузкам во время погодных катаклизмов. К 2024 году будет выполнено около 4 тыс таких проектов. Только в следующем году предприятия энергосектора направят на них 3 млрд рублей. Планируем модернизировать все энергосетевые объекты по всему краю", - поведал Владимиров.