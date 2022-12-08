Дагестан создает оперштаб для изучения причин массовой гибели тюленей

8 дек. 20:20

Сформировать оперативный штаб по изучению ситуации после массовой гибели каспийской нерпы поручил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Оперштаб возглавит министр природных ресурсов и экологии республики Ибрагим Ибрагимов, также в штаб войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, ученые и главы муниципальных образований.

"Для проведения исследований в республику прибыли специалисты-микробиологи, которые определят причину гибели, проведут необходимые лабораторные исследования патологического материала мертвых животных, бактериальный анализ, вирусологические исследования", - сказал Абдулмуслимов на совещании, созванном специально по этому вопросу.

С 3 декабря вдоль побережья Каспийского моря в республике обнаружено 2,5 тыс мертвых тюленей.