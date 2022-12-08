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Дагестан создает оперштаб для изучения причин массовой гибели тюленей

Дагестан создает оперштаб для изучения причин массовой гибели тюленей

Сформировать оперативный штаб по изучению ситуации после массовой гибели каспийской нерпы поручил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Оперштаб возглавит министр природных ресурсов и экологии республики Ибрагим Ибрагимов, также в штаб войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, ученые и главы муниципальных образований.

"Для проведения исследований в республику прибыли специалисты-микробиологи, которые определят причину гибели, проведут необходимые лабораторные исследования патологического материала мертвых животных, бактериальный анализ, вирусологические исследования", - сказал Абдулмуслимов на совещании, созванном специально по этому вопросу.

С 3 декабря вдоль побережья Каспийского моря в республике обнаружено 2,5 тыс мертвых тюленей.

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