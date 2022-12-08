Краснодарский край рассчитывает на рекордный турпоток по итогам года

8 дек. 20:08

С начла года Краснодарский край принял уже более 16,7 млн туристов, ожидается что за 2022 год будет принято минимум 17 млн туристов - столько отдыхающих приехало в регион в 2019 году, установив рекорд. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на церемонии награждения лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп – 2022" в Сочи.

Он отметил, что Сочи стал транспортным хабом для туристов с тех пор, как закрылись южные аэропорты. "В новых реалиях на первый план вышли вопросы безопасности и перестраивания логистики", - заметил Кондратьев.

По его словам, главное конкурентное преимущество кубанских курортов - индивидуальный подход к каждому отдыхающему, туристы возвращаются сюда снова.

С начала года край принял уже более 16,7 млн туристов, до конца года планируется принять не меньше 17 млн отдыхающих – на уровне рекордного 2019 года, добавил он.