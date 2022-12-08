В Москве отметили 125-летие Бюльбюля (ФОТО)

Вчера в Москве, в Российском национальном музее музыки, отметили 125 лет со дня рождения основоположника азербайджанской вокальной школы, оперного певца, народного артиста Азербайджана и СССР Бюльбюля.

Его сын, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил "Вестнику Кавказа": "Меня радует, что здесь много людей, много молодежи, которая будет узнавать об истории своей культуры, об истории наших взаимоотношений. В свое время Бюльбюль более четырех лет учился в Италии, стажировался в ”Ла Скала”, вернулся в 1930-х годах. Именно он создал новую школу вокального пения, которая синтезировала азербайджанские, русские и европейские школы. Много его последователей пели в оперных театрах, на концертных площадках. Мне очень радостно, что память о нем живет, Хочу подчеркнуть роль министерств культуры РФ, Азербайджана, которые помогли организовать здесь сегодня эту выставку".

Мероприятие посетили представители российской и азербайджанской интеллигенции, дипломатического корпуса и видные деятели культуры и искусства.

Президент Евразийского института геостратегических исследований, заслуженный деятель науки России, профессор, доктор исторических наук Евгений Бажанов рассказал "Вестнику Кавказа": "Вся семья моей покойной супруги из Баку - дедушки, бабушки, папа, мама. Сейчас осталась только тетя, которой 99 лет. Она выросла в Баку, жила там, врачом работала, ее отец был главным во время [Великой Отечественной] войны, командовал всеми госпиталями Азербайджана. Она мне вчера сказала, что в молодости не было ни одного представления с участием Бюльбюля, на которое она не ходила. Она с таким восторгом всё это вспоминала! Это самое яркое впечатление её молодости. Это соприкосновение с великим певцом, великим деятелем культуры, одним из основоположников, наверное, современной азербайджанской музыкальной культуры. Поскольку моя супруга и все её родственники так связаны с Баку, с Азербайджаном, так любили эту страну и этот город, то у меня ко всему этому тоже особые чувства".

В свое время Бюльбюль возглавил несколько научных экспедиций и записал более 200 обработок музыкального фольклора. Он издал три сборника азербайджанских народных песен, а также в переводе на азербайджанский язык вокальные произведения русских и закавказских классиков. Его монографии по сей день используются в качестве научного пособия по азербайджанской народной музыке.