Джейхун Байрамов провел разговор с помощником госсекретаря США

8 дек. 19:28

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником по делам Европы и Евразии госсекретаря США Карен Донфрид.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, также обсудили различные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и США, сообщает МИД республики.

Джейхун Байрамов рассказал Карен Донфрид о текущем состоянии переговоров по мирному соглашению, работе по открытию коммуникаций и делимитации границ. Также он сообщил о недавних незаконных действиях, осуществленных с использованием Лачинской дороги.

По словам Донфрид, Вашингтон поддерживает усилия по обеспечению стабильности в регионе. Она указала на важность продвижения мирного процесса в соответствии с достигнутыми между лидерами стран и министрами договоренностями.