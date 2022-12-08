S7 будет наказана за овербукинг на рейсе в Самарканд

8 дек. 19:16

Дело о нарушении прав пассажиров заведено на авиакомпанию S7 Airlines.

"Установлено, что 17 ноября 2022 года в международном аэропорту имени Покрышкина 10 пассажирам рейса, выполняемого по маршруту Новосибирск-Самарканд, отказано в реализации воздушной перевозки ввиду отсутствия свободных мест на борту самолета", - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.