Оман сообщил о недовольстве нефтедобывающих стран введением потолка цен на нефть из России

8 дек. 19:04

Нефтедобывающие страны недовольны установлением западными странами потолка цен на российскую нефть, сообщил глава Минэнерго Омана Салем бен Насер аль-Ауфи, пишет агентство Bloomberg.

"Я не думаю, что кому-то это нравится. <...> Мы не знаем, как далеко это зайдет. Сегодня это Россия, однако завтра это может измениться и может [быть введен] лимит цен на мировом уровне. Это было бы очень серьезно", - заметил министр. Он считает, что такие меры могут привести к сокращению инвестиций в нефтяную отрасль во всем мире.

Потолок цен на нефть из России согласовали 5 декабря страны Евросоюза, G7 и Австралия.