Турция решила не пропускать танкеры без страховых документов

8 дек. 18:58

Турция продолжит требовать у танкеров, следующих через проливы Босфор и Дарданеллы, страховые документы.

Об этом сообщили в Главном управлении по морским делам Министерства транспорта Турции, передает ТАСС.

"Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена", - сказано в документе.

Ранее СМИ сообщили, что после вступления в силу потолка цен на российскую нефть Турция перестала пропускать танкеры через проливы Босфор и Дарданеллы. В результате образовавшегося затора скопились десятки судов.