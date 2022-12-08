В Казахстане могут возобновить производство юрт

8 дек. 18:45

В республике предлагается заняться производством современных передвижных юрт на случай ЧС, соответствующее предложение поступило премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову от сенатора Нурторе Жусип.

Сенатор подал запрос о вопросе предотвращения чрезвычайных ситуаций и состояния объектов инфраструктуры гражданской обороны в Казахстане. Жусип поинтересовался, обеспечены ли спасатели всем необходимым, проинформировано ли население о том, что делать в случае ЧС, производится ли в республике оборудование для спасения людей - носилки, противогаза и другое.

"В Уштобе в свое время работала фабрика по производству юрт, сейчас она закрылась. Сегодня юрту можно найти только у кандасов. Почему бы не взяться за производство передвижной юрты в Казахстане?" - предложил он на пленарном заседании палаты.

Юрты, добавил Жусип, можно использовать как жилье для путешествий, переездов. "Сейчас построить такой дом из легких железных или пластиковых материалов несложно. Хотелось бы, чтобы приняли во внимание возможность постоянного использования таких переносных домов в аварийных ситуациях", - подчеркнул сенатор.