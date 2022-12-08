Глава МИД России обсудил с сирийской оппозицией урегулирование в Сирии

8 дек. 18:50

В Москве 8 декабря состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и председателя сирийского оппозиционного движения "Фронт мира и свободы" Ахмеда Джарбы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии. Акцент был сделан на задачи продвижения комплексного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что российская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Кроме того, было заявлено о необходимости активизировать международные усилия по содействию улучшению гуманитарной обстановки и постконфликтной реабилитации этой страны.