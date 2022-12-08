Финляндия собирается получить лицензии на оружейный экспорт в Турцию

8 дек. 18:34

Финляндия может в будущем оформить несколько лицензий, которые позволят экспортировать оружие в Турцию. Об этом сообщил министр обороны республики Антти Кайкконен после встречи в Анкаре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Возможно, в будущем мы подготовим несколько лицензий на экспорт оружия, диалог в этой области продолжается. В данный момент у Финляндии нет категорического запрета на поставки вооружений в Турцию", - цитирует его ТАСС.

На встрече также обсуждались перспективы вступления Финляндии и Швеции в НАТО и требования Турции, которые Хельсинки и Стокгольм должны выполнить для ратификации соглашения турецкими властями. По словам Кайкконена, турецкая сторона пока не называет конкретных сроков ратификации документа.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.