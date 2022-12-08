Снегопад создал в Москве 8-балльные пробки

8 дек. 18:30

В Москве в четверг вечером образовались заторы на крупных дорогах, виной тому снегопад.

Загруженность столичных дорог оценивается в 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки". Движение затруднения почти на всех въездах в город, пробки стоят на Бульварном и третьем транспортном кольцах.

Также затруднено движение на улицах Лубянке, Варварке, Тверской, Моховой, Никитском бульваре, Садовнической набережной. Заторы фиксируются на МКАД - по внешней стороне на северо-западе, северо-востоке и востоке, по внутренней - на юго-востоке.