Аюб Кара: "Израилю следует поддержать развитие Срединного коридора"

В этом году правительства Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана подписали декларацию по укреплению регионального транзитного потенциала. Вслед за этим министерства иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана, Грузии и Турции приняли решение о необходимости ускоренного развития транспортных маршрутов по всему региону, включая развитие Срединного коридора, соединяющего Европу с Азией, пишет бывший министр связи Израиля Аюб Кара в статье для Modern Diplomacy.

Срединный коридор начинается с Юго-Восточной Азии и Китая и проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию в Европу. Он позволит поездам преодолевать расстояние из Китая в Европу за 20-25 дней, тем самым возрождая маршрут "Шелкового пути". "Как бывший израильский министр я считаю, что Израиль должен поддержать развитие Среднего коридора, поскольку если маршрут будет расширен за счет включения Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран региона, это поможет укрепить Авраамский договор", - пишет Аюб Кара.

При Османской империи весь ближневосточный регион был связан железной дорогой. В Израиле сохранились остатки этой железнодорожной системы, в том числе османские вокзалы в Беэр-Шеве, Яффо и Иерусалиме. Они стали историческими достопримечательностями той ушедшей эпохи, когда было возможно путешествие поездом по Ближнему Востоку. Поезда османской эпохи ходили из Яффо в Иерусалим, Хайфу и другие районы бывшей Османской империи, такие как Медина и Дамаск.

Однако с тех пор, как Израиль был объявлен независимым, между ним и арабским миром поезда уже не ходили. Это была одна из множества причин израильско-палестинского конфликта. Тем не менее после заключения Авраамского договора ситуация может измениться, поскольку арабские страны перестали рассматривать Израиль как государство-изгой. Во всяком случае, страны Персидского залива теперь видят в Израиле партнера в борьбе против иранского влияния.

"Если Срединный коридор будет закончен израильтяне могут попытаться подключиться к нему, так как это поможет создать более прочную связь между тюркскими республиками, Израилем и арабским миром. Мы можем соединиться с ним паромом через Турцию, а оттуда пустить еще один состав поездов, идущих из Израиля в Иорданию и Саудовскую Аравию, а оттуда в Объединенные Арабские Эмираты. В наше время это возможно", - убежден Кара.

Это поможет значительно расширить торговлю между Китаем, тюркскими республиками, Израилем и арабскими странами. Израиль, Саудовская Аравия и Иордания уже понимают необходимость поезда, следующего из Израиля в страны Персидского залива. Они прямо заявляют об этом. Они начинают с грузовых контейнерных перевозок, организованных мной, перевозя контейнеры из Абу-Даби в Израиль, через Саудовскую Аравию и Иорданию в Хайфу. Оттуда они могли отправиться в Турцию на пароме, а оттуда в Европу и куда угодно.

"Это означает, что у нас может быть поезд, идущий из Европы в Турцию, а оттуда корабли могли бы идти в Хайфу, а из Хайфы в Иорданию, Саудовскую Аравию, оттуда в страны Персидского залива, и возвращаться в обратном направлении. Сближение Саудовской Аравии с Израилем может начаться с пуска нового поезда, подобного тому, что ходил по Хиджазской железной дороге во времена Османской империи. Жители Хиджаза хотели бы этого", - утверждает Аюб Кара.