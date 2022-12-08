Стало известно, что Евросоюз хочет включить в новый пакет санкций против России

8 дек. 18:20

В девятый пакет санкций ЕС против РФ войдут ограничения в отношении 169 организаций, также подсанкционными станут двигатели самолетов, ноутбуки, жесткие диски и камеры, пишет газета Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

"Пакет нацелен на подавление "развития российских промышленных возможностей" с расширенным списком из 169 организаций, предоставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора и сектора безопасности", - сообщает газета.

Также с санкциями столкнутся российские телеканалы: "лицензии на вещание "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первого канала" будут также приостановлены".

Кроме того, по данным издания, "ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, "чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти", будут добавлены новые ограничения на "ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы", в список могут попасть двигатели БПЛА, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.