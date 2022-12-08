Саакашвили хочет присутствовать на суде, несмотря на состояние здоровья

8 дек. 17:55

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в письме выразил желание присутствовать на суде, где будет решаться вопрос его жизни и смерти.

Письмо он написал из клиники. В пятницу на заседании суда в Тбилиси будет рассмотрено ходатайство об освобождении Саакашвили из-за тяжелого состояния здоровья.

"Мне плохо, но завтра хочу присутствовать на суде, который будет решать вопрос моей жизни и смерти", - говорится в письме.

Эксперты неправительственной организации "Эмпатия" сообщают, что у политика выявлено 10 диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. В его организме обнаружены тяжелые металлы, в том числе ртуть. В "Эмпатии" уверены, Саакашвили нужно отправить на лечение за границу.