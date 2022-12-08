Азербайджан и Албания обсудили возможности для укрепления сотрудничества

В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Албании Эди Рамы.
В ходе беседы азербайджанский лидер отметил, что страны активно укрепляют связи, и сейчас у них появляются новые возможности для этого.
Он также назвал важным показателем сотрудничества решение открыть посольство Азербайджана в Тиране. "Это даст нам возможность ближе знакомиться с процессами, происходящими в Албании, а также более результативными в двусторонней повестке", - цитирует Ильхама Алиева агентство Anadolu.
В свою очередь, Эди Рама поблагодарил президента Азербайджана и сообщил о готовности продолжать совместную работу.
Глава азербайджанского государства также подарил албанскому премьеру картину вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и каталог ее работ.