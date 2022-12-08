В Турции опровергли пробки с танкерами у пролива Босфор

8 дек. 17:49

Министерство транспорта Турции опровергло сообщения о крупных пробках у пролива Босфор. По данным ведомства, в настоящее время там находятся 15 танкеров, а не 100, как об этом написал ряд зарубежных СМИ.

"Одиннадцать из них направляются в страны Евросоюза", - отметили в Главном управлении по морским делам Минтранса Турции.

В ведомстве отметили, что в Мраморном море в свое время образовывались пробки из 100 и более судов, задействованных в реализации зерновой сделки. Вскоре ситуация нормализовалась и сейчас там не более 40 сухогрузов.

Ранее СМИ сообщили, что после вступления в силу потолка цен на российскую нефть Турция перестала пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров. В результате образовавшегося затора скопились десятки судов.