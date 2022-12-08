ОАЭ стали главным зарубежным направлением на Новый год

8 дек. 17:45

Самым популярным у россиян зарубежным направлением на новогодние праздники в этом году стали ОАЭ, сообщает АТОР.

"По итогам продаж во многих компаниях Эмираты занимают первое место. Страна даже перегнала Турцию, которая лидировала в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

В этом году спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50% по сравнению с прошлым годом.

В ОАЭ наибольшим спросом россиян пользуется Дубай, на него приходится 40% всех продаж. Также россияне приобретают туры в Рас-эль-Хайму, Абу-Даби, Шарджу.

"Туры в ОАЭ в этом году стали дороже примерно на 10–20%, в том числе из-за удорожания авиаперевозки и курсовых колебаний. Несмотря на рост цен, туристы на новогодние праздники по-прежнему выбирают отели высокого уровня", - отметили в ассоциации.

Неделя в ОАЭ с захватом новогодней ночи обойдется минимум в 109 тыс рублей на двоих в четырехзвездочном отеле, в 275 тыс рублей - в пятизвездочном.