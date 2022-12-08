В Кабардино-Балкарии развивают туристическую инфраструктуру

8 дек. 17:26

Рост турпотока в Кабардино-Балкарию делает актуальным увеличение гостиничного номерного фонда, повышение качества услуг, развитие инфраструктуры. О возведении и модернизации объектов рассказал сенатор от КБР, заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Мухарбий Ульбашев.

По словам сенатора, в ближайшие два года в развитие комплекса "Эльбрус" будет вложено свыше 15 млрд рублей. Также идет активная реконструкция оздоровительного лагеря "Чегем" в Чегемском районе, там уже возведены новые объекты. "Развитие туристических проектов идет и в Зольском районе, где функционирует современный комплекс "Эко-парк "Долина Нарзанов". Активен туристический сектор и в Черекском районе, строятся новые объекты и модернизируются старые в районах Аушигера, Верхних Голубых озер и Верхней Балкарии", - поделился Ульбашев.