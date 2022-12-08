На Международную туристическую выставку MITT в Москве приедет Иран 

8 дек. 16:59

Иран примет участие в 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая пройдет в Москве с 16 по 18 марта 2023 года, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Tehran Times.



По поручению министерства культурного наследия, туризма и ремесел Ирана, за павильон страны на мероприятии будет отвечать Туристический и автомобильный клуб ИРИ.

В иранском павильоне пройдут культурные вечера, выступления фольклорной музыки, мастер-классы по народным ремеслам и каллиграфии. Для посетителей выставки также будут организованы встречи, показы 3D-фильмов об исторических памятниках и туристических направлениях, а также предложены специальные публикации и брошюры.