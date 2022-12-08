В Иране сообщили о скором завершении строительства железной дороги Хамадан-Сенендедж

8 дек. 16:46

Строительство железной дороги Хамадан-Сенендедж, которая подключит западный Иран к железнодорожной сети страны, находится на завершающей стадии, сообщили в компании Иранские железные дороги (RAI), как передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на агентство Mehr.



Ожидается, что строительство железной дороги от Хамедана до Сенендеджа будет завершено в течение следующих нескольких месяцев. В настоящее время дорога построена на 91%.

Разработка железнодорожного проекта протяженностью 151 км началась еще в 2005 году. Из них 48 км дороги проходят по провинции Хамедан и 103 км по провинции Курдистан, соединяя не только эти две провинции, но и город Сенендедж с железнодорожной сетью Ирана через Хамадан и Тегеран.

Помимо железной дороги Хамадан - Сенендедж, двумя ключевыми железнодорожными проектами в Иране остаются железные дороги Решт-Астара и Хаш-Чабахар.

Реализация Международного транспортного коридора "Север-Юг" предполагает завершение строительства железных дорог Решт-Астара и Чабахар-Захедан.