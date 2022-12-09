Худруку балетной труппы Приморской Мариинки Эльдару Алиеву - 65 лет

Художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке Эльдар Алиев считает, что ему в жизни повезло - в родном Баку он "получил крепкую образовательную основу, за что безмерно и по сей день благодарен педагогам в Бакинском хореографическом училище". "Культура, которая меня окружала в детстве и которая в юности являлась для меня своеобразной призмой восприятия окружающего мира, безусловно, оставила след в моем духовном развитии", - говорит Алиев.

В 1979-1992 годах Эльдар Алиев служил в Кировском (Мариинском) театре. Там проходило его становление. "Со мной работал выдающийся педагог Владилен Григорьевич Семенов и позднее - Сергей Михайлович Бережной, - вспоминает он. - Именно в Мариинке прошел путь от артиста балета до ведущего солиста". В этом театре Эльдар Алиев исполнял заглавные партии в "Дон Кихоте", "Корсаре", "Лебедином озере", "Баядерке", "Спартаке" и других спектаклях, а первой ведущей партией был Ферхад в "Легенде о любви" еще одного выдающегося бакинца - Арифа Меликова.

Танцовщик побывал на гастролях более чем в 40 странах, выступал на самых престижных сценах: в Кеннеди-центре в Вашингтоне, Парижской опере, Ковент-Гарден и Театре Колизеум в Лондоне, Театре Колон в Буэнос-Айресе. Был приглашенным солистом в труппах Большого театра и Австралийского балета, окончил педагогическое отделение Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.

В 1992 году Эльдар Алиев уехал в США - он был приглашен в труппу Ballet Internationale (Indianapolis Ballet Theater) в качестве ведущего солиста, а в скором времени стал ее художественным руководителем. По признанию танцовщика, это назначение стало для него "полной неожиданностью". "В то время у меня еще были сложности с английским, я ничего не знал об административном устройстве компании, ничего не понимал в финансовой части ее устройства", - поясняет он, добавляя, что так "обучился совершенно новой для себя профессии - профессии руководителя". В 1992-2005 годах под руководством Эльдара Алиева в Ballet Internationale создали более 30 спектаклей, в числе которых его авторские версии "Щелкунчика", "Спящей красавицы", "Жар-птицы". "Визитной карточкой" Эльдара Алиева как хореографа стал балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова. "Все то, о чем "говорила" мне эта замечательная музыка, я пытался привнести в хореографию, отразить в пластике движений", - рассказывает он. Впервые спектакль был осуществлен в Индианаполисе в 1994 году. "Мне важно было представить американской публике красочный музыкальный спектакль, значительно отличающийся от других постановок своей самобытностью и театральностью, который также привлек бы и новых зрителей", - объясняет свой замысел хореограф.

Балет имел успех и у публики, и у критиков и вошел в альманах Wall Street Journal как лучший балетный спектакль года (1994) в США. Затем "Тысячу и одну ночь" Эльдар Алиев ставил в разных странах мира.

Примечательно, что в премьерных спектаклях в Индианаполисе Эльдар Алиев выступил и как исполнитель партии Шахрияра, которая в его хореографии "является одной из сложнейших героических партий мужского репертуара и требует от исполнителя полнейшей концентрации". По признанию балетмейстера, после этого он понял, что "совмещать работу исполнителя, хореографа и руководителя труппы не следует", и решил "в полной мере посвящать себя работе директора компании, педагога и хореографа". Так партия Шахрияра стала для него "одной из завершающих в исполнительской карьере".

В 1996 году балетмейстер был отмечен премией Indianapolis Business Journal Forty Under 40, присуждаемой сорока лучшим руководителям в штате, а в 2004-ом получил специальную грамоту губернатора штата Индиана за вклад в развитие искусства США.

С 2006 года Эльдар Алиев как приглашенный консультант, педагог и хореограф работал с разными труппами и балетными академиями Европы, Азии и Америки. Также он исполнял обязанности художественного руководителя Национального балета Венгрии и Академии Бостонского балета, входил в состав жюри международных конкурсов артистов балета в Варне, Праге, Сеуле, Нью-Йорке, Пекине.

Сотрудничество Эльдара Алиева с Приморским театром оперы и балета началось в 2014 году с постановки "Щелкунчика", потом было еще четыре спектакля. В январе 2016 года театр стал Приморской сценой Мариинского театра, и началась его новая эпоха. Художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев предложил Эльдару Алиеву возглавить балетную труппу Приморской сцены, и "проект, не имеющий аналогов в мире", показался ему "амбициозным и интересным, а потому и привлекательным". Также балетмейстера "привлекла идея вернуться в свой родной театр", в котором он "провел лучшие 13 лет как танцовщик, но уже в ином качестве, с багажом знаний и опыта".

В балетной труппе Приморской сцены - "одна молодежь", "представители разных школ не только российских, есть ребята из Испании, Бразилии, Японии", у которых при этом "есть общее - они все учились у русских педагогов", рассказывает Эльдар Алиев. По его мнению, репертуар балетного театра (такого, как Мариинский) должен иметь форму пирамиды: основа - классика, проверенная временем, средняя часть - работы хореографов ХХ века, доказавшие свою жизнеспособность и тоже ставшие классикой, а вершиной пирамиды могут быть экспериментальные работы - "это же искусство, надо пробовать". Поэтому в афише Приморской сцены - всегда актуальные "Лебединое озеро", "Жизель", "Баядерка", "Дон Кихот", "Корсар", "Щелкунчик", классика XX века - "Ромео и Джульетта" Леонида Лавровского, балет "Парк" современного хореографа Анжелена Прельжокажа и новая версия "Тысячи и одной ночи".

В прошлом году Эльдар Алиев получил звание заслуженного деятеля искусств России, в нынешнем - награжден азербайджанским орденом "Достлуг" ("Дружба"). Также в этом году ему был вручен российский профессиональный балетный приз "Душа танца" в номинации "Рыцарь танца".

В июне 2021 года Эльдар Алиев побывал в Баку, провел мастер-класс для балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, у него состоялась "очень интересная встреча" в Бакинской академии хореографии. "Баку для меня - родной и любимый город", поэтому "приятно вернуться сюда, и вернуться не просто, а по приглашению", признается балетмейстер, отмечая, что следит за культурной жизнью Азербайджана и гордится успехами республики в строительстве, спорте и искусстве.