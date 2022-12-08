Горнолыжный инвентарь обновят в 29 пунктах проката в Карачаево-Черкесии

8 дек. 16:30

Новое горнолыжное оборудование будет приобретено для 29 пунктов проката в курортных зонах Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространила пресс-служба главы республики.

Средства на эти цели регион получил в рамках грантового конкурса федерального правительства, направленного на развитие внутреннего туризма.

Сейчас идет закупка оборудования, в ближайшее время оно будет доступно для туристов.

"Наша цель в оснащении новым качественным горнолыжным оборудованием действующих прокатов, а также создании новых пунктов проката. Поэтому конкурсная комиссия поддержала соответствующие предпринимательские инициативы", - пояснил глава Минтуризма и курортов КЧР Расул Текеев.