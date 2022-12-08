Виктор Бут обменян на американку Грайнер

8 дек. 16:25

Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает МИД России.

Процедура обмена успешно состоялась в аэропорту Абу-Даби.

Бут сидел в американской тюрьме почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Бут отрицал все обвинения. Судом он был приговорен к 25 годам тюрьмы.

В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предлагал Москве обменять Бута, на осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и баскетболистку Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.