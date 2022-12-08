Представитель МИД РФ ознакомится в Стамбуле с работой СКЦ

8 дек. 16:16

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в рамках предстоящих в Стамбуле консультаций с представителями МИД Турции в пятницу посетит Совместный координационный центр (СКЦ). Здесь он ознакомится с работой представленной в нем российской делегации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

Напомним, что в Стамбуле представители РФ и Турции проведут 8 и 9 декабря политические консультации, в рамках которых обсудят зерновую сделку, ситуацию в Сирии, Ливии, Палестине, другие региональные вопросы, сообщили ранее в турецком МИД.