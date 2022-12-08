Путин встретится с Пашиняном завтра в Бишкеке

8 дек. 16:15

Президент России Владимир Путина завтра в Бишкеке проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, об этом рассказал его помощник Юрий Ушаков.

По его словам, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, российский лидер обозначит приоритеты российского председательства в ЕАЭС в будущем году.

Ушаков отметил, что лидеры стран ЕАЭС на саммите обсудят формирование общего рынка газа, а также примут решение о начале переговоров с ОАЭ по созданию зоны свободной торговли.

Глава российского государства также проведет двустороннюю встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном.