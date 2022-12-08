Синоптики пообещали москвичам снежные выходные

8 дек. 16:12

Аномальные осадки до 25 мм за сутки прогнозируются в Москве в понедельник, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря. Также синоптик отметил, что выходные в Москве также ожидаются снежными, в субботу выпадет до 13 миллиметров осадков, в воскресенье до 15 миллиметров,

«В пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе время от времени будет сыпать небольшой снег при температуре воздуха минус 1 - минус 6. Но уже в первый выходной день после полудня снегопады заметно усилятся - выпадет до 8-13 миллиметров осадков, благодаря чему высота снежного покрова подрастет с нынешних 5-6 до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до 1-3 километров. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке», - сказал он в беседе с РИА Новости.