Грузия остается без Народного защитника?

8 дек. 16:00

Срок полномочий Народного защитника Грузии заканчивается сегодня.

Как сообщает Sputnik Грузия, все еще неизвестно, кто заменит Нино Ломджария на этом посту.

На прошлой неделе стартовали консультации между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозицией по конкретным кандидатам. Пока стороны согласовали позиции по восьми из 19 кандидатов.

Напомним, для избрания омбудсмена требуются голоса 90 депутатов, но такого количества нет ни у одной партии. Решающими в выборе нового народного защитника станут голоса представителей "Грузинской мечты", то есть 75 депутатов.