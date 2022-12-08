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Матвиенко оценила ситуацию в экономике РФ

Матвиенко оценила ситуацию в экономике РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что экономике РФ удалось пройти пик напряженности без шоковых потрясений

"Пик напряжения нам удалось пройти без шоковых потрясений. На сегодняшний день сформирована целостная система антисанкционного управления, реализуемая правительственной комиссией под руководством Михаила Владимировича Мишустина", - сказала она в ходе Совета законодателей.

По ее словам, это стало возможным благодаря решениям президента, чёткой работе кабмина и регионов, а также сплочённости российского общества.

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