Российские туристы заинтересовались заповедниками

8 дек. 15:10

Национальные парки и заповедники в 2022 году посетили более 12 млн человек, что на 20% превысило предыдущие показатели, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Не остается без внимания и развитие наших природных территорий и реализация потенциала экологического туризма. С 2018 года количество посетителей федеральных особо охраняемых природных территорий превысило 45 млн человек. В 2022 году более 12,5 млн человек посетили национальные парки и заповедники федерального значения. Это на 20% больше, чем в прошлом году", - сказала она на церемонии награждения "Зеленая премия".