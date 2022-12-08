Ставропольские аграрии собрали рекордный урожай сахарной свеклы

8 дек. 15:06

Аграрии на Ставрополье в 2022 году собрали около 2 млн тонн сахарной свеклы, сообщил первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов.

По его словам, это является рекордным показателем за последние пять лет.

"В текущем году наши аграрии собрали лучший за последние 5 лет урожай сахарной свеклы: без малого - 2 млн тонн корнеплодов. Более высокие результаты на нашей земле были получены лишь дважды за все время возделывания этой культуры: 2,2 млн тонн - в 2017 году и 2,4 млн тонн - в 2016 году. До этого сопоставимых объемов мы достигали аж 11 лет назад", - отчитался он.

Далее Хлопянов отметил, что также год выдался как один из самых успешных по урожайности: в среднем с одного гектара в крае было собрано по 638 центнеров сахарной свеклы.