Дни узбекского кино пройдут в Москве и Санкт-Петербурге

8 дек. 14:56

В Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 19 декабря пройдут Дни узбекского кино, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Также страны намерены усилить сотрудничество в кинематографической сфере.

"Учитывая особый интерес кинематографистов двух стран к реализации совместных проектов, с узбекской стороной достигнута договоренность до конца 2023 года подписать межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Любимову.

Кроме того, в 2023 году в Узбекистане состоится международный проект "Русские сезоны", в программу которого вошли свыше 30 театральных, музыкальных, выставочных, кино- и образовательных проектов.