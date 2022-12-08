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На Кубани запретят использовать БПЛА

На Кубани запретят использовать БПЛА

Власти Краснодарского края временно запретили использование беспилотных гражданских воздушных судов над территорией региона с 12 декабря, говорится в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, опубликованном на официальном сайте администрации региона.

"Временно запретить с 00:00 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами государственной власти Краснодарского края и подведомственными им учреждениями, федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления в Краснодарском крае, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, а также иными организациями по договору с органами государственной власти Краснодарского края и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них полномочий", - говорится в тексте документа.

Кондратьев уточнил, что данное решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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