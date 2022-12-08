Ереван попросил Евросоюз остаться в Армении навсегда

8 дек. 15:00

Ереван позитивно оценил бы возможное продление гражданской наблюдательной миссии Европейского союза на границе с Азербайджаном, рассказал секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

По его словам, гражданская миссия ЕС выполняет стабилизирующую роль.

"И в этом контексте было бы хорошо, если бы она была продлена. Вы знаете, что есть определенные месседжи из европейских столиц, что они хотят продлить [миссию], и если ЕС примет такое решение, Армения будет его приветствовать", - цитирует Григоряна ТАСС.