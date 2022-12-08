Каладзе: мы не позволим испортить праздники в Тбилиси

8 дек. 14:37

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что власти страны не позволят оппозиции осуществить свои темные, злые умыслы и испортить рождественские и новогодние праздники в столице.

"Очень жаль, что в эти дни мы слышим отвратительные политические заявления, которые я сегодня здесь обсуждать не стану. Могу сказать одно – мы никому не позволим, чтобы в Грузии и в Тбилиси их темными, злыми намерениями исчезли новогодние и рождественские праздники", – цитирует его Sputnik Грузия.

Он напомнил, что сегодня перед регионом, как и всем миром, стоят серьезные вызовы. При этом, как отметил мэр, все стараются дать людям возможность отпраздновать Рождество и Новый год.

"Новогодние и Рождественские дни – это те праздники, которых особенно ждет каждый житель этой страны. Это важно для всех", – подчеркнул Каладзе.

Также он пригласил жителей и гостей города на зажжение главной новогодней елки на проспекте Руставели 9 декабря в 20:00 по местному времени. В этот же день назначено судебное заседание по делу Михаила Саакашвили.

"Хочу пригласить всех. Приходите и вместе загадаем желания, вместе загадаем мир, который в сегодняшней реальности является важнейшей проблемой и всем, всему миру мы хотим пожелать мира", – заключил градоначальник.