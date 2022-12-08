Землетрясение отменило занятия в некоторых школах Дагестана

8 дек. 14:33

В школах ряда районов и городов Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения, информирует пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.

Ранее сообщалось, что в 09.42 в 5 км от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 км произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5.

"В некоторых школах Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов и городах Дербенте и Хасавюрте приостановлен учебный процесс. В результате сейсмособытия в селе Рутул Рутульского района в школе появилась трещина", - отмечено в сообщении.

По данным представителей ЕДДС всех муниципалитетов республики, информация о пострадавших не поступала.